Пласидо Доминго заразился коронавирусом и отправился в карантин

Знаменитый на весь мир оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Facebook, посчитав свою откровенность личным моральным долгом.

«Моя семья и я, все находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительный», — пишет испанский тенор.

79-летний артист призвал всех своих поклонников сделать все возможное, чтобы остановить распространение заразы: в первую очередь, оставаться дома и чаще мыть руки.

Напомним, что в минувшем году Доминго попал в центр скандала о сексуальных домогательствах. Сразу несколько женщин из его окружения заявили о том, что темпераментный испанец злоупотреблял служебным положением в театрах и позволял себе лишнего в отношении них. Множество поклонников певца по всему миру поддержали его, но в итоге артист все-таки принес обиженным дамам свои извинения и раскаялся в совершенных поступках.

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