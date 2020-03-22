«На физкультуре стояла всегда последней»: Ольга Орлова рассказала, какой у нее рост

Певица Ольга Орлова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что в юности сильно комплексовала из-за своего роста. Это доставляло ей долгие годы определенные неудобства.

«Я на физкультуре была последней всегда в шеренге. На мне расчет заканчивался. Я, конечно, была не в тренде у мужчин из-за своего роста. Были у меня в те годы, конечно, переживания, что я не буду нравиться мужчинам. У меня рост всего 157 сантиметров». Ольга Орлова

Высказались о своих комплексах и некоторые другие звезды. «Самый яркий комплекс? Я в детстве считал, что моя левая сторона лица симпатичнее, чем правая. Смотрел постоянно на себя в зеркало. А еще я боялся потерять волосы. Папа стал лысым в сорок лет. Этот страх у меня, кстати, до сих пор есть», — заявил Аркадий Укупник.

Певица Наталья Сенчукова со своей стороны отметила, что она была очень худой, что ее сильно смущало. «Прямо вообще дрищ. Вот такой я была. Стеснялась этого. А сын Вася у нас недоволен своим подбородком. Поэтому отрастил бородку», — сказала исполнительница.