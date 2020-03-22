«Когда дома вкусно, то я чавкаю»: Олег Газманов рассказал о вредных привычках

По словам музыканта, он борется с ними по мере возможности и желания.

Музыкант Олег Газманов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своих вредных привычках.

«Когда дома вкусно, то я чавкаю. Но я считаю, что это естественно и совсем не безобразно, как некоторые пытаются себе представить. В восточных странах, если не чавкает гость, то значит, не уважает хозяина». Олег Газманов

Вспомнил певец и свою юность. «У меня были рыжие бакенбарды. Такие ядреные веснушки. Но как только меня задевали за это, я сразу бил в лоб. Сейчас веснушки есть, но их немного», — сказал исполнитель.

По словам Олега Газманова, он борется по мере желания и возможности с вредными привычками. «Я закончил высшее военное училище. Мы жили в те годы в казарме. Коллектив, скажу я вам, прогибает слабых. Но я бился с этим явлением. Сейчас понимаю: если коллектив над тобой ржет, то надо над собой поржать. Мне хочется быть подольше активным, молодым. Я выхожу на сцену и прекрасно себя чувствую. Не хочу быть сгорбленным старичком. Я в прошлом профессиональный спортсмен, поэтому остаюсь здоровым и активным», — сказал он.