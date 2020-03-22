«Слезы сами лились из глаз»: Собчак разрыдалась за просмотром фильма

Супруга театрального режиссера Константина Богомолова призналась, что не смогла совладать со своими эмоциями.

Ксения Собчак проводит уикенд вместе с трехлетним сыном за прочтением книг. Несмотря на то, что телеведущая выезжает в город, она старается избегать мест с большим скоплением людей. Кроме того, на улице супруга театрального режиссера Константина Богомолова появляется исключительно в защитной маске. Этот аксессуар, как с юмором отметила светская львица, ничуть не портит ее внешность.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты!» — добавила Ксения, вызвав ответную реакцию у звездных подруг.

Так, Наталья Чистякова-Ионова и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава по достоинству оценили шутку телеведущей.

больше по теме Уикенд с мамой: Собчак запечатлела трехлетнего Платона в пижаме под одеялом Телеведущая решила провести воскресный день вместе с сынишкой от Максима Виторгана за чтением книг.

«И не только красоты, любимая!! Так ты менее опасна», — обратилась к бывшей супруге Максима Виторгана Глюк’oZa. «Раунд!!» — отметила Варнава.

К слову, свой уикенд Собчак проводит за чтением книг и просмотром сериалов. Ко всему прочему, светская львица не осталась в стороне и от обсуждения драмы Педро Альмодовара «Слава и боль». По словам Ксении, этот фильм произвел на нее сильное впечатление.