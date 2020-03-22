«У Нади началась своя жизнь»: Михалкова не была готова к замужеству сестры

Анна искренне полагала, что именно Никита Сергеевич будет больше других переживать из-за того, что его младшая дочь покинет отчий дом. Однако все оказалось иначе.

45-летняя Анна Михалкова в недавнем интервью YouTube-проекту «Ещенепознер» вспомнила о том, как ее младшая сестренка выходила замуж. Наследница Никиты Сергеевича искренне полагала, что именно режиссер будет переживать из-за того, что Надя покидает отчий дом, однако на самом деле все оказалось иначе.

Именно Аня не была готова к подобным изменением. Актриса не заметила то обстоятельство, что ее сестра уже давно стала взрослой и самостоятельной девушкой. Надежда много времени проводила рядом с Анной, даже когда та обзавелась собственной семьей и детьми. Для наследницы Никиты Сергеевича это было привычным и естественным. Однако с появлением Резо Гигинеишвили у Нади появилась своя личная жизнь.

«Когда Надя выходила замуж, я думала, что папа будет больше всех переживать и ревновать. Но оказалось, что не готовой к тому факту… стала я. Мы проводили вместе много времени!! А потом у нее незаметно началась своя жизнь», — отметила Анна.

Сама Надежда очень остро реагировала на слухи в прессе. Репортеры муссировали домыслы о том, что дочь Михалкова увела возлюбленного из семьи. До романа с актрисой Резо Гигинеишвили состоял в отношениях с Анастасией Кочетковой, которая подарила ему первенца — дочку Марию. В июне девочке исполнится четырнадцать лет. В браке с Надей у режиссера появилось еще двое детей: дочка Нина и сын Ваня. Даже после развода с Гигинеишвили актриса сумела обойтись без лишних ссор и конфликтов. Прошлым летом Резо женился на светской львице и бизнесвумен Надежде Оболенцевой.