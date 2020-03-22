«Сэкономила полтора часа»: Гагарина объяснила, почему каталась на московском метро

Певица Полина Гагарина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему недавно она прокатилась на московском метро. Исполнительница на днях опубликовала запись в сторис своего Instagram.

«Это случилось впервые за долгое время. Но мне кажется, что это абсолютно нормально, не зазорно. Понятно, что я не вошла в боевом раскрасе в метро. Иначе меня бы наверняка приметили. Я проехала три станции. На машине бы этот путь у меня занял полтора часа, и я бы просто опоздала на свой концерт. Я сэкономила полтора часа своего времени. Господи, это же кайф!». Полина Гагарина

Также звезда сейчас очень переживает из-за пандемии коронавируса. В мире, напомним, заражено уже свыше двухсот тысяч человек. Погибли около десяти тысяч. Впрочем, Полина Гагарина не сомневается, что все обойдется.

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«Дорогие мои. Не бойтесь. Все будет хорошо», — подчеркнула звездная исполнительница.