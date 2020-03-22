Валюшкина вспомнила, как едва не ударила по животу беременную Подкаминскую

Актриса Елена Валюшкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что не знала о беременности своей подруги актрисы Елены Подкаминской. Месяц назад звезда родила сына и стала многодетной мамой. Мало кто знал, что она ждет ребенка. У Подкаминской, как известно, есть две дочери. Полине девять лет, а Еве — два годика.

«Я однажды увидела ее с животом на съемках. Думала, что он приклеенный. Даже хотела ударить по нему. Она закричала, что бить не надо. Я честно потом держала в тайне, что она беременна. Так что мне можно доверить любую тайну. Знаю, что во время беременности она снималась по десять часов в день. Значит, беременность протекала хорошо. Теперь Лена — мать троих детей. Кстати, дочь Ева все время была с ней на съемках. Они жили вместе с няней в отдельном номере». Елена Валюшкина

С 2017 года Елена Подкаминская вместе с бизнесменом Денисом Гущиным. Теперь у пары двое совместных детей. Мужчина занимается строительством.

Ранее Подкаминская говорила, что муж никогда не запрещает ей сниматься в кино даже беременной. «С трудом удается совмещать работу и семью. Дочку вижу нечасто. Очень у меня насыщенная жизнь», — отмечала она.