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Валюшкина вспомнила, как едва не ударила по животу беременную Подкаминскую

Месяц назад актриса родила сына, но тщательно скрывала свое положение от общественности.

Валюшкина вспомнила, как едва не ударила по животу беременную Подкаминскую
Валюшкина никому не рассказывала о беременности Подкаминской/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Валюшкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что не знала о беременности своей подруги актрисы Елены Подкаминской. Месяц назад звезда родила сына и стала многодетной мамой. Мало кто знал, что она ждет ребенка. У Подкаминской, как известно, есть две дочери. Полине девять лет, а Еве — два годика.

«Я однажды увидела ее с животом на съемках. Думала, что он приклеенный. Даже хотела ударить по нему. Она закричала, что бить не надо. Я честно потом держала в тайне, что она беременна. Так что мне можно доверить любую тайну. Знаю, что во время беременности она снималась по десять часов в день. Значит, беременность протекала хорошо. Теперь Лена — мать троих детей. Кстати, дочь Ева все время была с ней на съемках. Они жили вместе с няней в отдельном номере».

Елена Валюшкина

С 2017 года Елена Подкаминская вместе с бизнесменом Денисом Гущиным. Теперь у пары двое совместных детей. Мужчина занимается строительством.

Ранее Подкаминская говорила, что муж никогда не запрещает ей сниматься в кино даже беременной. «С трудом удается совмещать работу и семью. Дочку вижу нечасто. Очень у меня насыщенная жизнь», — отмечала она.

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