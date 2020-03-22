Митя Фомин купил сестре поместье в Италии за 300 тысяч евро

Светлана не так давно развелась с мужем и сейчас ищет себе вторую половинку.

Музыкант Митя Фомин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что купил для родной сестры Светланы, которой сейчас 53 года, поместье в Италии. Дом находится в Тоскане. Певец отдал за него 300 тысяч евро, что по сегодняшнему курсу примерно 26 миллионов рублей. В особняке три спальни. Также музыкант вложился в покупку антикварной мебели.

Про Светлану известно, что у нее двое сыновей от мужа-итальянца. Джакомо сейчас 24 года, а Франческо — 20. С мужем она не так давно развелась и сейчас ищет себе вторую половинку.

«Она — самостоятельный человек. Родила детей. Отмотала тысячи километров по Италии. Вышивает. Ремонтирует инструменты. Она классический музыкант, но много не зарабатывает. Хочу выдать сестренку замуж. Света ищет нового жениха». Митя Фомин

Также Митя Фомин вложился во внешность сестры. Потратил два миллиона рублей на пластику. В частности, женщина благодаря своему любимому брату смогла увеличить грудь.