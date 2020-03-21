Последний оплот мужской надежды: чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

Международная федерация хоккея приняла решение об официальной отмене чемпионата мира, который должен был состояться с 8 по 24 марта в Швейцарии.

В контролирующем ведомстве объяснили, что официальной причиной отказа от проведения мероприятия стала пандемия коронавируса. Эксперты долго советовались между собой о необходимости принятия такого решения и в итоге сошлись на мнении, что превентивная мера позволит сберечь здоровье как спортсменов, так и поклонников этого вида спорта.

Президент МФХ Рене Фазель назвал отмену «суровой реальностью» и подчеркнул, что прекрасно понимает, насколько это грустное решение для всей большой хоккейной семьи. Также он подметил: на сегодняшний день с коронавирусом важно бороться превентивно.

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«Коронавирус является глобальной проблемой и требует серьезных усилий со стороны государственных органов по борьбе с его распространением. ИИХФ должен сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу», — гласит официальное сообщение.

Отметим, что чемпионат мира стал не первым глобальным событием, которое было отменено из-за вируса. Так, ранее организаторы перенесли «Евровидение», чемпионат мира по фигурному катанию, ряд чемпионатов стран по футболу, чемпионат Европы по футболу, Каннский кинофестиваль.

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