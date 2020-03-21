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Сын Валентины Толкуновой не хочет обзаводиться потомством

Мужчина ведет крайне затворнический образ жизни.

Сын Валентины Толкуновой не хочет обзаводиться потомством
Сын Толкуновой отказывается общаться с прессой/http://globallookpress.com/

Сын певицы и актрисы Валентины Толкуновой 42-летний Николай Папоров ведет крайне затворнический образ жизни. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Журналисты попытались взять у него интервью, но он от общения отказался и сказал, что к Толкуновой не имеет никакого отношения.

О жизни мужчины рассказал брат Валентины Толкуновой Сергей. В свое время он работал с сестрой на концертах. Сергей Толкунов – заслуженный артист России, поэт и певец.

«Коля очень закрытый человек. Это, наверное, связано с отцом. Тот был разведчиком. Отношения с отцом у Николая всегда были хорошие. Все-таки Вали не было рядом. Она гастролировала. Николай в помощи не нуждается. Детей у него нет. Как он говорил мне, не хочет быть кому-то обязанным и к кому-то привязываться».

Сергей Толкунов

Отметим, что сын Толкуновой живет сейчас на две страны. У него бизнес в Болгарии. Он, кстати, продал дом матери в Дивеево. При этом известно, что Николай, как сказал его дядя, хочет сделать на доме, где жила мать, табличку в память о ней. Но должно пройти десять лет со дня смерти. Кстати, 22 марта как раз и будет 10 лет, как Толкунова ушла из жизни. Ее не стало в 2010 году.

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