Валерия объяснила, почему поддержала дочь при смене имени

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что поддержала дочь, когда та решила сменить имя. Сейчас Анна Шульгина по паспорту Шена. Ранее это был ее сценический псевдоним, под которым она выступала.

«Если я назову ее случайно Анна, то, она, конечно, не обидится. Но в телефоне она у меня забита как Шена. Она пошла по стопам матери. Я ведь тоже когда-то была Аллой. Но в 25 лет решилась на перемены. Мои родственники давно перестроились. Для мужа я — Лера. Для людей из прошлого я тоже уже давно Валерия, поэтому не вижу ничего страшного, что моя дочь теперь Шена».

Валерия

«Решила зафиксировать это имя. Ну если ей комфортно, то ничего страшного», — заметила Валерия.

Как добавила певица, Анна Шульгина давно внутренне жила с этим именем.

Любопытно, что сейчас сердце Анны Шульгиной, точнее Шены, свободно. Девушка заверила, что выходить замуж она не торопится.