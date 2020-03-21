«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Татьяна Абрамова поделилась своей болью»
Лера Кудрявцева

Валерия объяснила, почему поддержала дочь при смене имени

Анна Шульгина сейчас по паспорту – Шена.

Валерия объяснила, почему поддержала дочь при смене имени
Валерия была не против, когда дочь меняла имя/http://globallookpress.com/

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что поддержала дочь, когда та решила сменить имя. Сейчас Анна Шульгина по паспорту Шена. Ранее это был ее сценический псевдоним, под которым она выступала.

«Если я назову ее случайно Анна, то, она, конечно, не обидится. Но в телефоне она у меня забита как Шена. Она пошла по стопам матери. Я ведь тоже когда-то была Аллой. Но в 25 лет решилась на перемены. Мои родственники давно перестроились. Для мужа я — Лера. Для людей из прошлого я тоже уже давно Валерия, поэтому не вижу ничего страшного, что моя дочь теперь Шена».

Валерия

Как добавила певица, Анна Шульгина давно внутренне жила с этим именем.

«Решила зафиксировать это имя. Ну если ей комфортно, то ничего страшного», — заметила Валерия.

Любопытно, что сейчас сердце Анны Шульгиной, точнее Шены, свободно. Девушка заверила, что выходить замуж она не торопится.

«Для меня свадьба не показатель любви», — подчеркнула дочь Валерии.

Тэги

Анна ШульгинаВалерияПрограмма "Ты не поверишь!"
Loading...