Игорь Крутой потратил на юбилей сестры больше пяти миллионов рублей

Композитор Игорь Крутой потратил на шестидесятилетие своей сестры Аллы больше пяти миллионов рублей. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. На празднике были многие звезды отечественной эстрады. Друзья Крутого музыканты Филипп Киркоров и Николай Басков.

Ради сестры композитора даже был снят фильм по мотивам советских комедий. В нем сыграли приглашенные звезды. Изюминкой праздника стал торт стоимостью полмиллиона рублей.

«Я стеснительный был мальчик. Было невозможно меня в детстве на сцену вытащить. Я всегда боком выходил. Это сейчас смелый на юбилее».

Игорь Крутой

Сестра Крутого Алла призналась, что всегда получала от старшего брат те подарки, о которых мечтала. «Однажды он мне рояль подарил за десять миллионов рублей. Я всегда отвечала ему взаимностью. Однажды решила сварить компот, который любил брат. Эту кастрюлю столкнули мне на ноги. На третий день мне сказали, что перестану ходить. Ухаживал за мной Игорь. День начинался у нас с его слов: «Аллочка, что ты хочешь?» — заметила сестра Игоря Крутого.