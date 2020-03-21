Наталья Поклонская самоизолировалась вместе с котом на время пандемии коронавируса

Как отметила депутат Госдумы, в этот непростой момент лучше находиться дома.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram призналась, что на время пандемии коронавируса она изолировала не только свою семью, но и кота.

Как отметила экс-прокурор Крыма, она общалась с друзьями из Италии. Те сказали ей, что в данной ситуации самый лучший способ борьбы с коронавирусом — изоляция граждан. Это может спасти огромное количество жизней. Сами итальянцы этим пренебрегли и очень пожалели.

Как отметила Наталья Поклонская, сейчас действительно лучше находиться дома. Она думает, что если каждый проявит дисциплинированность, то скоро все наладится. Пример она попросила брать с Китая, где сейчас эпидемия уже пошла на спад и даже начали открываться кинотеатры.

«Если у вас заболело горло или поднялась температура — не ходите в офис, чтобы перезаражать всех вокруг. Даже если вы думаете, что у вас нет вируса — проявите уважение к другим. Люди и так перепуганы». Наталья Поклонская

Напомним, что коронавирус унес жизни уже около десяти тысяч человек по всему миру. Самая напряженная ситуация на данный момент в Италии.