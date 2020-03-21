Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву

Поклонники актрисы Татьяны Догилевой, которой сейчас 63 года, сильно удивились, увидев свою любимую актрису на новой фотографии. Звезда в Фейсбуке разместила кадр. На снимке она вместе со своим давним другом и товарищем, актером и театральным режиссером Евгением Гришковцом. Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.

«Это не Татьяна!» «А где на этом снимке Татьяна? Тут какая-то тучная дама и Гришковец», — раздались в комментариях реплики поклонников.

Между тем не исключен вариант, что Татьяна Догилева поправилась специально для новой роли. Она всегда легко шла на эксперименты со внешностью и не боялась поправиться, набрав несколько лишних килограммов.

Добавим, что около двадцати лет лица актриса сделала круговую подтяжку лица. После этого она не раз признавалась в беседах с журналистами, что больше никогда не отправится к пластическим хирургам, сообщает «Комсомольская правда».