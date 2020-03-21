Комиссарова обвинили в незаконной вырубке деревьев под строительство хостелов для гастарбайтеров

Жители микрорайона Ухтомский в столице обвинили популярного ведущего, создателя проекта «Дом-2» Валерия Комиссарова в незаконной вырубке деревьев около их домов. На этом месте в недалеком будущем должны появиться, как считают жители, хостелы для гастарбайтеров. На звезду даже написали заявление в полицию.

Сам телеведущий и создатель реалити-шоу заявил, что для него непонятны претензии людей. Он все сделал законно.

По словам его представителя Владислава Ивакина, Комиссаров выиграл участки на аукционе на инвестиционном портале Москвы. Он отметил, что это просто обычные дрязги. Недовольные находятся в любой ситуации.

«Никакими водоохранными или зелеными зонами его земли не обременены, поэтому мы ничего не вырубаем, максимум — вывозим мусор с территории. К примеру, с одного из владений убрали тонны бетона». Владислав Ивакин

Также представитель Комиссарова отметил, что речи о строительстве хостелов не идет. Комиссаров будет строить дома для своих родственников, которые в будущем будут здесь жить. Как известно, у него шестеро детей и каждого он хочет обеспечить жильем, сообщает «СтарХит».

Ранее Валерий Комиссаров рассказывал, что не смотрит свое главное детище – проект «Дом-2». Как он считает, главные герои стали там неинтересны зрителю. В них нет той харизмы, как он думает, что была у прежних участников проекта.