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«Это блеф – все ее лечение»: Юрий Лоза нелестно отозвался о покойной Джуне

По словам музыканта, все методы лечения целительницы ничего не стоят.

«Это блеф – все ее лечение»: Юрий Лоза нелестно отозвался о покойной Джуне
Лоза считает, что Джуна была пройдохой/http://globallookpress.com/

Музыкант Юрий Лоза заявил в эфире программы «Идущие к черту. Послесловие» на телеканале «Спас», что люди идут к знахарям и колдунам от безысходности. Он вспомнил, как сам однажды вместе с сыном пришел на прием к целительнице Джуне, у окон которой всегда дежурили толпы поклонников. Она, напомним, скончалась в 2015 году.

Сын Юрия Лозы в те годы страдал астмой, и советская медицина не могла ему помочь. В итоге музыкант под расписку забрал ребенка из одного из престижных медицинских институтов и направился с мальчиком к Джуне. Ребенку тогда было всего два года.

Любопытно, что в квартире Джуна начала показывать певцу свои картины и интерьер. Она словно забыла для чего к ней явился исполнитель.

«И она такая говорит нам: «Где вы его так простудили». И тут я понял, что попал куда-то не туда. Это блеф — все ее лечение. Ничего она не может».

Юрий Лоза

Лоза считает, что это самовнушение о каких-то чудодейственных способностях колдунов и магов. Он также вспомнил, как однажды его супругу мучили кошмары. Он предложил ей подержаться за его палец, сказав, что все пройдет. Самое интересное, что это сработало.

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