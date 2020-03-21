Малышева заявила, что вакцина от коронавируса не появится в ближайшие три месяца

Как отметила телеведущая, сейчас ведущие страны приступили к ее созданию.

Телеведущая Елена Малышева заявила, что в ближайшие три месяца не стоит ожидать появления в мире вакцины от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что такая вакцина рано или поздно обязательно появится. По ее словам, все ведущие страны сейчас заняты ее разработкой.

«Так что в ближайшую неделю ситуация разрядится, а через две недели, надеюсь, станет понятно, что все разрешилось в нашу пользу. Как пели мы с Иваном Ургантом — мы фашистов победили, победим и этот коронавирус!»

Елена Малышева

Также ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале отметила, что мэр столицы Сергей Собянин поступил совершенно правильно, сказав, чтобы люди старше 65 лет не выходили по возможности из дома. Они, как он сказал, находятся в повышенной группе риска по коронавирусу. Особенно болезни стоит опасаться тем, кто страдает сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, сообщает «АиФ».

Отметим, что коронавирус зафиксирован в 166 странах мира. Количество заболевших перевалило за двести тысяч человек. Количество погибших от опасной инфекции приближается к десяти тысячам.