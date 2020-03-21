Елена Малышева объяснила, почему Италия больше других пострадала от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева объяснила, почему Италия больше других стран в мире пострадала от коронавируса. На данный момент по количеству смертей эта страна обошла даже Китай, где в конце прошлого года были зафиксированы первые случаи заболевания.

По словам Малышевой, Россия сразу закрыла границы с Китаем, а вот Италия ничего подобного не сделала. Лишь 9 марта итальянцы стали проверять всех въезжающих. К этому времени коронавирус уже захватил страну. Китайцы ранее ехали в Италию самолетами и огромными группами.

«Это халатность и полное забвение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы. Кроме того, пожилые люди, которые составляют треть населения Италии (это самая «пожилая» страна Европы), тоже не соблюдали никаких ограничительных мер». Елена Малышева

Как добавила Елена Малышева, итальянцев также погубила давняя привычка поцелуев и объятий. Причем даже с незнакомыми людьми. Это в итоге сыграло роковую роль в распространении коронавируса. Кроме того, она заметила, что вирус в нашу страну попал именно из Европы, а не из Китая. Сейчас руководители нашей страны делают правильно, что вводят ограничительные меры, сообщает «АиФ».

больше по теме Елена Малышева сравнила коронавирус с обычной сезонной инфекцией Популярная телеведущая попросила всех сохранять спокойствие.

Напомним, что количество больных коронавирусом во всем мире перевалило за двести тысяч человек. Около десяти тысяч на данный момент умерли.