«Где-то человек триста пришли проститься»: друг Лимонова рассказал, как прошли похороны писателя

Друг писателя Эдуарда Лимонова, скончавшегося несколько дней назад, Арслан Хасавов поделился подробностями закрытых для прессы похорон товарища. Они прошли на Троекуровском кладбище столицы.

«Где-то человек триста пришло проститься — близкие друзья, товарищи, соратники, коллеги, журналисты, те, с кем он дружил и общался в разные годы своей жизни. Также были его экс-супруга Екатерина Волкова и сын Богдан».

Арслан Хасавов

Как отметил Хасавов, речей было произнесено в этот траурный день немного. Сам писатель никогда не любил пафоса, что отмечали все, кто пришел с ним проститься. Между тем было сказано собравшимися, что для многих он стал словно отец, наставник. Кроме того, он оставил огромное культурное наследие, на которое можно будет опираться в будущем.

Кстати, на похоронах был замечен рэпер Хаски. Вместе с Лимоновым они участвовали в совместном проекте. Правда, каких-то речей музыкант произносить не стал, ограничившись просто своим присутствием, сообщает «МК».