«Имеешь претензии – позвони»: Боброва высказалась о конфликте Плющенко и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва высказала свое мнение о конфликте с участием тренера Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, что новость о приостановке карьеры Алиной Загитовой привела к тому, что многие звезды прошлого стали давать острые комментарии. Это не понравилось Тутберидзе. Она нелестно отозвалась о Плющенко и тренеру Татьяне Тарасовой. В ответ супруг продюсера Яну Рудковской молчать не стал и напомнил, что все программы подопечным Тутберидзе ставят другие люди. Сама же она больше напоминает ему менеджера.

Как отметила Боброва, к той истории было приковано повышенное внимание. При этом она считает и Плющенко, и Тутберидзе профессионалами с большой буквы. Как она отметила, порой выдающиеся личности во время споров не ставят ни во что чужие мнения. Она думает, что ссориться в соцсетях — это несерьезно, сообщает «Спорт-Экспресс».