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«Имеешь претензии – позвони»: Боброва высказалась о конфликте Плющенко и Тутберидзе

По словам олимпийской чемпионки, звездам не следовало выносить спор на всеобщее обозрение.

«Имеешь претензии – позвони»: Боброва высказалась о конфликте Плющенко и Тутберидзе
Боброва высказалась о конфликте Плющенко и Тутберидзе/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва высказала свое мнение о конфликте с участием тренера Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, что новость о приостановке карьеры Алиной Загитовой привела к тому, что многие звезды прошлого стали давать острые комментарии. Это не понравилось Тутберидзе. Она нелестно отозвалась о Плющенко и тренеру Татьяне Тарасовой. В ответ супруг продюсера Яну Рудковской молчать не стал и напомнил, что все программы подопечным Тутберидзе ставят другие люди. Сама же она больше напоминает ему менеджера.

Как отметила Боброва, к той истории было приковано повышенное внимание. При этом она считает и Плющенко, и Тутберидзе профессионалами с большой буквы. Как она отметила, порой выдающиеся личности во время споров не ставят ни во что чужие мнения. Она думает, что ссориться в соцсетях — это несерьезно, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Для меня это странно. Зачем это выставлять на обозрение, не знаю. Имеешь какие-то претензии — на крайний случай позвони».

Екатерина Боброва

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Алина ЗагитоваЕвгений ПлющенкоЕкатерина БоброваЭтери Тутберидзе
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