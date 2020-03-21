«Рэпер сам себя загнал в стоп-лист»: Андрей Разин поставил крест на карьере Джигана

Как считает продюсер, иметь дело с наркоманом в будущем никто не захочет.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что на музыкальной карьере рэпера Джигана, который недавно в рехабе проходил лечение от наркотической зависимости, можно поставить крест. Как считает продюсер, иметь дело с такими непредсказуемыми товарищами никто не захочет.

Разин отметил, что проще на сцену вывести алкоголика, чем наркомана. Они хотя бы более предсказуемые. Главное, чтобы не нахлебались на сцене. Бывших же наркоманов, как он заверил, не бывает. Эта дрянь сгубила карьеру многих талантливых исполнителей.

«И даже если Джиган сейчас записывает альбом, думаю, кроме него самого он никому интересен не будет…Рэпер фактически сам себя загнал в стоп-лист. Остается лишь посочувствовать бедной девочке Оксане и пожелать ей сил, ведь на ней теперь вся большая семья». Андрей Разин

Отметим, что Джиган зарабатывает в месяц на своих выступлениях от пяти миллионов рублей. Один из организаторов концертов поведал, что музыкант берет за сорокаминутное выступление от десяти до пятнадцати тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда».