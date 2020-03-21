Самойлова на фоне скандала с мужем устроила распродажу в своем магазине одежды

Модель Оксана Самойлова, которая месяц назад подарила сына своему супругу рэперу Джигану, а затем разругалась с мужем в пух и прах, устроила тотальную распродажу одежды в своем магазине. Многие товары, комбинезоны для девочек и женщин, платья, школьная форма, продаются сейчас за полцены.

Надо отметить, что магазин уже давно не приносит прибыли модели. К примеру, в 2018 году ее ИП понесло убытки на сумму почти три миллиона рублей. Данных за прошлый год пока в открытых источниках нет, но, судя по всему, дела шли не очень хорошо и прибыли также не было.

Кстати, в прошлом году магазин Самойловой оказался в центре скандала. Одна из бывших сотрудниц подала иск к владелице. Она заявила, что хочет компенсации за ужасные условия работы.

Тогда бывшая продавец поведала, что натуральные ткани закупаются Самойловой на рынке «Садовод». Естественно, что качество не на высоком уровне. Кроме того, в своем магазине Самойлова завышает цены даже на китайский ширпотреб. В результате было очень много возвратов товара, сообщает «Комсомольская правда».