Дмитрий Маликов запретил пожилым родителям выходить из дома из-за коронавируса

Музыкант Дмитрий Маликов признался, что запретил своим пожилым родителям выходить из дома. Напомним, что его легендарному отцу Юрию Федоровичу, создателю ВИА «Самоцветы», в этом году исполнится уже 77 лет. Маме Людмиле Михайловне, солистке мюзикл-холла, уже в апреле будет 75.

Как отметил певец, он стал реже появляться в общественных местах. В магазины ходит только за продуктами. При этом, как некоторые россияне, гречку и туалетную бумагу не скупает.

«Прошу всех, кто входит к нам в дом соблюдать меры предосторожности. Особенно беспокоюсь за родителей и порой запрещаю им выходить из дома. Панике не поддаюсь». Дмитрий Маликов

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Музыкант отметил, что этой весной все культурные мероприятия и концерты будут отменены. Сам он не видит в этом огромной проблемы. Артист собирается больше внимания уделять своему сыну. Также в планах сочинение новых песен и игра на рояле, сообщает «Комсомольская правда».