Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили интимные ласки в ресторане

Светская львица Ксения Собчак в Instagram разместила откровенный ролик, на котором она в компании своего супруга, режиссера Константина Богомолова. На кадрах записи можно увидеть, как мужчина медленно и с наслаждением расстёгивает пуговицы на платье Собчак. При этом видна грудь телеведущей в полупрозрачном лифчике.

В какой-то момент Собчак берет инициативу в свои руки. Она сама помогает мужу расстегнуть застежки. В этот момент Богомолов без всякого стеснения начинает ласкать прелести любимой супруги.

«Пятница. Вечер. Ресторан «Сахалин». Морских ежей нет и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи… Встретим конец света достойно». Ксения Собчак

Отметим, что свадьба Собчак и Богомолова в прошлом году произвела фурор. Их поездку в ЗАГС на катафалке несколько недель обсуждала вся страна. Ранее светская львица была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. Богомолов состоял в браке с актрисой Дарьей Мороз. У его есть от звезды дочь.