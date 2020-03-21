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Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили интимные ласки в ресторане

В соцсетях появился откровенный ролик, который снял режиссер.

Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили интимные ласки в ресторане
Собчак и Богомолов устроили ласки в ресторане/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак в Instagram разместила откровенный ролик, на котором она в компании своего супруга, режиссера Константина Богомолова. На кадрах записи можно увидеть, как мужчина медленно и с наслаждением расстёгивает пуговицы на платье Собчак. При этом видна грудь телеведущей в полупрозрачном лифчике.

В какой-то момент Собчак берет инициативу в свои руки. Она сама помогает мужу расстегнуть застежки. В этот момент Богомолов без всякого стеснения начинает ласкать прелести любимой супруги.

«Пятница. Вечер. Ресторан «Сахалин». Морских ежей нет и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи… Встретим конец света достойно».

Ксения Собчак

Отметим, что свадьба Собчак и Богомолова в прошлом году произвела фурор. Их поездку в ЗАГС на катафалке несколько недель обсуждала вся страна. Ранее светская львица была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. Богомолов состоял в браке с актрисой Дарьей Мороз. У его есть от звезды дочь.

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Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения СобчакМаксим ВиторганНовости google
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