Семенович призналась, что пережидает пандемию коронавируса в компании двух мужчин

Как отметила исполнительница, она изолировала себя в собственной квартире.

Певица Анна Семенович призналась, что пережидает пандемию коронавируса дома. Как отметила звезда, у нее был отменен тур по городам Казахстана. Появилось много свободного времени. Ее день теперь начинается с чтения книг, завтрака и спортивной зарядки.

По словам Анны Семенович, она изолировала себя в собственной квартире. Причем певица и телеведущая находится сразу в обществе двух мужчин. Впрочем, она просит неправильно ее не понимать.

«Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в «заточении» веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе. И скажу честно, непростое это дело». Анна Семенович

Кстати, на днях Анна Семенович приготовила для родных людей курицу по фирменному маминому рецепту. Брат и любимый человек остались в полном восторге. Кроме того, звездная исполнительница стала заниматься по скайпу. Она учит английский язык. Раньше она всегда считала, что педагог должен быть рядом, но теперь оценила пользу онлайн общения с преподавателем, сообщает «СтарХит».