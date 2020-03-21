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«Хватит скупать всю тушенку и туалетную бумагу!»: Лука Затравкин обратился к нации

По словам популярного пианиста, людям пора перестать делать закупки.

«Хватит скупать всю тушенку и туалетную бумагу!»: Лука Затравкин обратился к нации
Сын Сафронова записал обращение к нации/http://globallookpress.com/

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин записал обращение к нации в связи с пандемией коронавируса. Его он разместил на своей страничке в Instagram.

«Дорогие друзья. Я прошу вас. Перестаньте делать закупки. Перестаньте покупать туалетную бумагу. На всех всего хватит, если мы будем уважать близких. Я здоров только потому, что верю в хорошее».

Лука Затравкин

Ниже под видеозаписью пианист написал: «Обращение к нации! Друзья, хватит делать запасы! В особенности, хватит скупать всю тушёнку и туалетную бумагу! Если отсутствие первого в магазинах меня не расстраивает, то вот без второго я уже три дня страдаю…»

Отметим, что 242-килограммовый Лука Затравкин получил широкую известность, когда застрял в туалете во время полета на самолете. Многие СМИ не оставили тот смешной случай без внимания. Сам Затравкин был возмущен, что он обладатель шестнадцати премий по музыке, но стал популярен после конфуза.

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