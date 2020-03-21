Группе Little Big придется записывать новую песню для «Евровидения-2021»

Оргкомитет «Евровидения» опубликовал правила участия в новом конкурсе. Согласно ему, музыкальные коллективы не имеют права поехать в Нидерланды с композициями, которые они готовили для «Евровидения-2020». Таким образом песня молодежной команды из Санкт-Петербурга Little Big Uno не прозвучит в следующем году. В оргкомитете подметили, что на конкурсе должны будут прозвучать композиции, которые нигде не звучали, кроме официального канала «Евровидения».

Отметим, что страны сами должны будут решить, кого отправить на «Евровидение» в следующем году. В теории, к примеру, существует вероятность, что от России вообще в Нидерланды поедет другая группа или исполнитель.

В оргкомитете также отметили, что ищут способы отдать дань уважения песням, которые готовили участники в этом году.

Отметим, что конкурс «Евровидение» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. По всему миру были отменены сотни фестивалей и культурных мероприятий. Остановлены чемпионаты во многих странах.