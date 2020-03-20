«Как две капли воды»: Кристина Асмус вывела в свет младшую сестру

Актриса обнародовала снимок, на котором отличить ее от Карины практически невозможно.

Кристина Асмус вывела в свет очень похожую на нее внешне сестру. Снимком с мероприятия 31-летняя актриса похвасталась фолловерам.

На нем сама Кристина предстала в черном классическом костюме с зауженными брюками и на высоких каблуках-шпильках. Сестра Карина решила от звездной сестры не отставать и предпочла надеть достаточно строгое приталенное платье, украшенное сеткой в горошек с длинными рукавами также черного цвета.

В таком ракурсе отличить девушек друг от друга оказалось очень непростой задачей.

«Похожи?» — кокетливо уточнила Асмус у фолловеров.

Последние были приятно удивлены увиденным. Они поспешили узнать о Карине побольше. Выяснилось, что девушка занимается спортивной гимнастикой и младше Кристины на три года.

«Красотки обе», «Сестренка у вас какая малышка», «Как две капли воды», «Она больше похожа на вас, чем вы сами», — поделились они впечатлениями от увиденного.

Одна из девушек даже акцентировала внимание, что имена сестер начинаются на одну и ту же букву. «Это нечто судьбоносное», — заявила она.