«Я доверила мужу свою жизнь»: Катерина Кейру рассказала, как ушла из спорта в семью

Баскетболистка Катерина Кейру написала в Instagram откровенный пост о том, как ушла из большого спорта в «жены футболиста». Напомним, девушка начала серьезную карьеру спортсменки и даже входила в состав национальной сборной по баскетболу.

Но в 2015 году она вышла замуж за защитника Ивана Новосельцева и ушла с площадки строить счастливую семью. В 2019-м выяснилось, что Катерина беременна, а ее супруг ушел из семьи. Весь год бывшая спортсменка провела в судах и скандалах, пытаясь образумить мужа.

Сейчас, когда ребенок Кейру уже родился, она вспоминает период начала своей семейной жизни. Она рассказала подписчикам, что свой уход из спорта долго обсуждала с супругом, у них были планы на целые годы вперед.

«Так как карьера Вани только началась, а у меня она насчитывала около 10 лет в большом спорте, мы приняли решение, что мужчина возьмет эту часть жизни на себя, а я со своим опытом буду таким негласным личным менеджером, которая будет помогать ему в построении успешной карьеры. Так в нашей семье появился термин «наша карьера». Не Ивана, не Катерины, а наша! Так я доверила любимому мужчине и мужу свою жизнь», — пишет Кейру.

Девушке казалось, что у них с супругом один взгляд на все. Все планы и покупки они обсуждали вместе. Но в какой-то момент Новосельцев свернул с пути, который изначально планировал со своей возлюбленной.

Сейчас он продолжает играть за клуб «Сочи», а Катерина одна растит ребенка. Баскетболиста пыталась отсудить часть имущества бывшего мужа, но оказалось, что тот тайно переписал все на свою мать. Единственное, чего удалось добиться молодой матери, это алименты в 20 тысяч рублей в месяц.