Лариса Долина исполнила около тридцати хитов в караоке за одну ночь

Певица Лариса Долина показала всем певческий мастер-класс на Сахалине. В один из вечеров исполнительница пожаловала в местный караоке-бар, где на протяжении нескольких часов исполняла различные хиты прошлых лет.

По словам одного из очевидцев, Долина начала с хита ВИА «Сливки» «Самая-самая лучшая». Потом она исполнила композицию Игоря Саруханова «Желаю тебе», хит Филиппа Киркорова «Улетай, туча». Далее исполнительница спела нетленку группы ABBA «Money, money, money».

Как отметила звезда, в далеком 1978 году она на этой песне неплохо зарабатывала, когда пела ее в ресторане. По ее словам, хит заказывали непрерывно.

Долина посетовала, что в караоке ей по каким-то причинам всегда ставят низкие баллы и советуют поучиться петь.

В караоке с певицей присутствовали ее друзья. Никто не стал забирать из ее рук микрофон. В эту ночь звезда одна солировала в зале. Спела около тридцати хитов. Все же кто собрался аплодировали ей после каждой композиции, сообщает «Комсомольская правда».