Шаляпин убедил новую возлюбленную потратить 70 миллионов рублей на квартиры в Москве

Подруга миллионерши из Канады, новой возлюбленной музыканта Прохора Шаляпина рассказала, что Татьяна потратила на покупку четырех квартир в Москве 70 миллионов рублей. Причем все жилье она пока оформила на певца, которому безгранично доверяет и к которому у нее очень нежные чувства.

По словам Девис Виктории Пасечниковой, а именно так зовут подругу миллионерши Татьяны из Канады, Шаляпин убедил новую любовницу в том, что вкладывать сейчас деньги в недвижимость в Москве крайне выгодно.

«Я ей говорю, мол, ты ещё можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать».

Девис Виктория Пасечникова

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Отметим, что все деньги из Канады уже переведены. Она находятся на лицевом счете одного из столичных банков. Все документы оформляются на имя Прохора Шаляпина. Любопытно, что пока исполнитель живет в скромной «сталинке» площадью всего 55 квадратных метров на улице Автозаводской, сообщает «Комсомольская правда».