Кремлевский шеф-повар сообщил о любви Ельцина и Горбачева к гречке

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин заявил, что экс-президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин неровно дышали к гречке. К примеру, Горбачев просил каждый день ему на завтрак готовить гречневую кашу. Что касается Ельцина, то он гречку ел в составе мясных блюд.

Как отметил Анатолий Галкин, в Кремле гречка всегда была востребована. Горбачев обожал ее с молоком, топленым и сливочным маслом. Для Ельцина гречку делали с бараниной или грудинкой.

Правда, на кремлевских приемах гречка была на столе нечасто. Дело в том, что иностранные лидеры государств ее всегда недолюбливали. Ее они называли «черной русской кашей», сообщает РИА «Новости».

Отметим, что россияне в последние недели стали активно скупать именно гречку. Поводом для паники стала пандемия коронавируса, который захватывает весь мир. На данный момент уже более двухсот тысяч заболевших. Многие посчитали, что необходимо закупаться впрок.

Добавим, что президент России Владимир Путин попросил не создавать панику. Он отметил, что как бы не пришлось позже выбрасывать продукты из-за их ненадобности.