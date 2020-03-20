Елена Валюшкина призналась, что большую часть своих заработков тратит на детей

У актрисы сын Вася и дочь Маша от Александра Яцко, с которым она рассталась пять лет назад.

Актриса Елена Валюшкина заявила, что большую часть из своих заработанных средств тратит на наследников. Ее сын от актера Александра Яцко, с которым она развелась пять лет назад, Василий, сейчас учится на последнем курсе архитектурного института. Дочь Мария пока в школе. Она летом ездит в оздоровительные лагеря, учит иностранные языки, катается на серфе. Как заметила актриса, все увлечения детей, а также их учебу оплачивать приходится ей.

Отметим, что сын актрисы Василий не хочет идти по стопам звездных родителей и становиться актером. Ему больше по душе профессия архитектора.

«Вася проходил практику, но, чтобы полноценно работать, должен получить диплом. А у него еще мечта — магистратура. В будущем сын хочет открыть архитектурное бюро». Елена Валюшкина

Также Валюшкина отметила, что, конечно, ей бы уже хотелось в ближайшие годы стать бабушкой. Впрочем, загадывать она не любит. Давить на наследников, чтобы они поскорее рожали внуков она не собирается. Сейчас для нее главное, чтобы дети получали удовольствие от жизни и учебы, сообщает «СтарХит».