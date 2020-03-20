Малежик вспомнил, как из-за Пугачевой пять человек одновременно ушли из «Веселых ребят»

Музыкант Вячеслав Малежик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева стала причиной ухода из группы «Веселые ребята», в которой он тогда играл, сразу пяти музыкантов. Какое-то время певица гастролировала вместе с известным музыкальным коллективом.

«Все наши жены, когда узнали, что Пугачева в «Веселых ребятах», сильно нас приревновали. Особенно помнятся наши первые совместные концерты. Я помню, как они приехали однажды с инспекцией. Там была жена Саши Буйнова и еще нескольких музыкантов. Алла Пугачева – красивая женщина, поэтому удивляться этому в общем-то не стоит». Вячеслав Малежик

Как отметил Малежик, после возвращения с гастролей группу покинули сразу пять человек. Он считает, что причина как раз кроется в личности Пугачевой, которую жены музыкантов недолюбливали.

больше по теме Сердца Вячеслава Малежика девять лет добивалась принцесса из Камбоджи Как отметил артист, он к этой девушке не испытывал никаких чувств.

«Жены накрутили своих мужей, и они были вынуждены уйти. Я тогда еще женат не был, поэтому остался. Правда, оказался у разбитого корыта. Меня сначала не отпускали, но через какое-то время я тоже ушел из коллектива», — сказал певец.