«Я до туалета не мог три месяца добраться»: Вячеслав Малежик пережил инсульт

Как отметил исполнитель, для него была большая победа, когда он смог выпить из стакана кисель без посторонней помощи.

Музыкант Вячеслав Малежик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о пережитом инсульте. Это случилось три года назад. Сейчас артист восстановился и чувствует себя удовлетворительно.

«Я считал, что я еще орел. Хотел что-то всем доказать. Это случилось 5 июня. Мне было тогда семьдесят лет. С того света меня жена вытащила, ухаживала за мной. И еще низкий поклон медицине. Помимо инсульта у меня была пневмония, бронхит. Я не поехал лечиться в Германию или Израиль. Я считаю, что у нас прекрасные врачи. Им можно язык показать, и они скажут, что тебя ждет в будущем». Вячеслав Малежик

При этом первые месяцы после инсульта были, по словам 73-летнего артиста, очень тяжелы. Он был словно ребенок.

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«Я до туалета не мог три месяца сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть. Была победа, когда я из стакана попил киселек. Я поставил себе задачу. Выйти на сцену и спеть. Я это сделал еще в реабилитационном центре. Я назвал этот концерт паралимпийским. А еще пообещал встать на горные лыжи и спуститься со склона. Эта болезнь открыла во мне способность писать новые песни, чем я сейчас и занимаюсь», — отметил исполнитель.