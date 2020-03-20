«Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию»: Тутберидзе высказалась о коронавирусе

Наставница опубликовала в соцсетях кадр, на котором ее ученики и ученицы стоят в масках.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram поделилась фотографией, на которой стоят ее любимые ученики. Среди них можно увидеть и олимпийскую чемпионку корейского Пхенчхана Алину Загитову. На всех спортсменах маски. Таким образом они защищаются от коронавируса, который сейчас атаковал планету.

Как добавила тренер, вирус внес поправки в жизнь фигуристов. Она отметила, что нужно перестроиться под требования, необходимые для сохранения здоровья. По словам Тутберидзе, требуется временная самоизоляция. Все должны вспомнить про маски, мытье рук, соблюдать простые требования гигиены.

«Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребёнку».

Этери Тутберидзе



Напомним, что не так давно стало известно об отмене чемпионата мира по фигурному катанию. Именно ученицы Этери Тутберидзе считались главными фаворитами первенства. Добавим, что в мире коронавирусом заражены уже свыше двухсот тысяч человек.