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«Первое, что услышала – страшилки»: Мария Миронова объяснила, почему рожала в Греции

По словам актрисы, она нашла в Европе врача, который ее не запугивал.

«Первое, что услышала – страшилки»: Мария Миронова объяснила, почему рожала в Греции
Миронова рожала в Греции/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Миронова рассказала, почему она в прошлом году уехала рожать в Грецию. Напомним, что пять месяцев назад на свет появился ее сын Федор. Сейчас звезде 46 лет.

Как отметила актриса, в Москве есть прекрасные врачи и родильные дома. Однако когда она пришла на прием в клинику, то была несколько удивлена. Медик начал ее запугивать, что рожать в таком возрасте опасно.

«Это были страшилки про старородящих женщин. Поэтому я выбрала врача, который меня не запугивал, а, наоборот, поддерживал и успокаивал. Это потрясающий доктор, грек по национальности. У него клиники по всему миру».

Мария Миронова

Кроме того, в выборе места для родов сыграл тот факт, что в Греции всегда тепло и солнечно. Рядом море, без которого Мария Миронова не представляет своей жизни. При этом она отметила, что рожать в 46 лет и в 20 – две большие разницы. Ей было непросто, как в физическом, так и в психологическом плане. В то же время она отметила, что в Европе к старородящих дамам совсем другое отношение, сообщает «Комсомольская правда».

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