«Сжав зубы, набралась терпения»: Надежда Михалкова вспомнила развод с Гигинеишвили

Актриса Надежда Михалкова в эфире YouTube-шоу «Ещенепознер» раскрыла детали болезненного развода с актером Резо Гигинеишвили. Брак продержался семь лет. В этом союзе у них родилось двое детей – сын и дочь.

Как отметила актриса, дети ни в чем не виноваты, что у их родителей не сложилась семейная жизнь. Поэтому ее главная цель, чтобы их с Гигинеишвили наследники в равной степени уважали как мать, так и отца. Она в будущем сделает для этого все от нее зависящее. При этом актриса отметила, что многое в этом вопросе будет зависеть и от бывшего мужа. Насколько он сам сможет наладить контакт с детьми.

«Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа».

Надежда Михалкова

Отметим, что до Михалковой Гигинеишвили уже был женат на певице Анастасии Кочетковой, от которой у него есть ребенок. Сейчас он в браке со светской львицей Надеждой Оболенцевой. Что касается надежды Михалковой, то после развода она пока одинока.

Добавим, что Надежда Михалкова — дочь известного режиссера Никиты Михалкова. В далеком 1995 году она снялась в картине отца «Утомленные солнцем», которая выиграла самую престижную мировую премию в области киноискусства «Оскар».