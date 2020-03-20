Коллега Андрея Аршавина объяснил, почему он хочет уменьшить сумму алиментов

Как отметил его приятель, сейчас футболист не может похвастаться большими заработками.

Коллега бывшего футболиста Андрея Аршавина объяснил, почему спортсмен обратился в суд, чтобы уменьшить сумму алиментов на своих трех детей от телеведущей Юлии Барановской.

Как отметил приятель спортсмена, сейчас Аршавин выплачивает бывшей гражданской супруге примерно по 340 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, он платит примерно такую же сумму журналистке Алисе Казьминой, бывшей жене, которая подарила ему дочь Есению.

«На четверых детей получается внушительная сумма. Доходы Андрея за работу в «Зените» не супербольшие. А приобщить сюда какие-то рекламные, разовые контракты не всегда удается. Так что надежда уменьшить алименты реальная и законная». Коллега Андрея Аршавина

Между тем сама Юлия Барановская ранее отмечала, что Андрей Аршавин всегда любил деньги. Поэтому ее в общем-то не удивляет, что он решил «отжать кусок хлеба» у своих же детей, сообщает «Комсомольская правда».