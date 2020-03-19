Прятать больше нечего: журнал Playboy прекратил выход в печатном виде

Похоже, что эпидемия коронавируса поставила на колени не только кинобизнес по всему миру, но и печатные издания. Как сообщил Бен Кон, руководитель Playboy Enterprises, журнал Playboy больше не будет выходить в печатном виде, а последний номер легендарного проекта появится на этой неделе. Все дело в том, что пандемия сильно ударила по печатной продукции, сообщает The Wrap.

Отныне журнал полностью переходит на цифровой формат. При этом уже в следующем году создатели проекта постараются предложить своим читателям некоторые уникальные предложения, которых пока нет у конкурентов и которые хранятся в секрете. По словам Кона, иногда нужно забыть о прошлом и двигать в светлое будущее, даже если придется оставить что-то позади.

По данным экспертов, Playboy ежегодно приносил порядка трех миллиардов долларов.