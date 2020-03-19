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«Человек без должности может шутить как угодно»: Путин отреагировал на юмор Галкина

Реплика прозвучала в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Человек без должности может шутить как угодно»: Путин отреагировал на юмор Галкина
Путин высказался о шутке Галкина/http://globallookpress.com/

Президент России Владимир Путин отреагировал на шутку юмориста Максима Галкина, мужа Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Ранее телеведущий во время одного из своих концертов сказал, что «Путин – это не фамилия, а должность». Журналист Андрей Ванденко во время беседы с главой государства напомнил те слова популярного юмориста.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно».

Владимир Путин

Кроме того, президент России подчеркнул, что шутки юмориста могут быть востребованными.

Добавим, что Владимир Путин так и не ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года, когда закончится срок его полномочий на должности главы государства. Он считает, что в первую очередь в этом вопросе надо ориентироваться на мнение простого народа. Впереди, как он сказал, еще четыре гора работы. Ответа на этот вопрос у него пока нет, сообщает ТАСС.

Отметим, что ранее Максим Галкин высказывался о цензуре на телевидении. По его мнению, шутить можно не на все темы. На этот счет позже высказались многие популярные телеведущие.

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