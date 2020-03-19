«Человек без должности может шутить как угодно»: Путин отреагировал на юмор Галкина

Президент России Владимир Путин отреагировал на шутку юмориста Максима Галкина, мужа Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Ранее телеведущий во время одного из своих концертов сказал, что «Путин – это не фамилия, а должность». Журналист Андрей Ванденко во время беседы с главой государства напомнил те слова популярного юмориста.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно». Владимир Путин

Кроме того, президент России подчеркнул, что шутки юмориста могут быть востребованными.

Добавим, что Владимир Путин так и не ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года, когда закончится срок его полномочий на должности главы государства. Он считает, что в первую очередь в этом вопросе надо ориентироваться на мнение простого народа. Впереди, как он сказал, еще четыре гора работы. Ответа на этот вопрос у него пока нет, сообщает ТАСС.

Отметим, что ранее Максим Галкин высказывался о цензуре на телевидении. По его мнению, шутить можно не на все темы. На этот счет позже высказались многие популярные телеведущие.