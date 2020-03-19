Поцелуи опаснее: Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

На своем YouTube-канале известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал очередной видеоликбез, в котором ответил на часто задаваемые вопросы о коронавирусе.

К примеру, его подписчиков волнует, можно ли подхватить опасную инфекцию во время секса. Доктор ответил, что, скорее всего, половым путем COVID-19 не передается. Но есть одно веское «но»: нужно сильно постараться не допустить контакта слизистых оболочек верхних частей тела.

«При половом акте коронавирус легко можно передать посредством поцелуев, — подчеркнул доктор. И продолжил: «В интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу. Карантин удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к Новому году».

По данным на 19 марта коронавирус распространился в 157 странах, включая Россию. ВОЗ признала пандемию COVID-19.

Многие государства принимают меры по снижению распространения инфекции, закрывают границы и объявляют карантин. Во Франции, к примеру, ввели комендантский час, и людей, которые без веской причины покидают свои дома, ждут серьезные штрафы.

Справка Teleprogramma.pro

Евгений Комаровский — детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей.