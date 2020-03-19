Стали известны расценки на рекламу в Instagram дочери Анастасии Заворотнюк

Менеджер Анны Заворотнюк, дочери звезды сериала «Моя прекрасная няня», озвучил расценки на рекламу в соцсетях у девушки. По его словам, Анна Заворотнюк просит 50 тысяч за публикацию в ленте и 15 тысяч за сторис. Надо отметить, что у девушки пока не так много подписчиков (94 тысячи человек), поэтому и расценки достаточно скромные.

Отметим, что в последнее время Анна Заворотнюк развернула активную деятельность в соцсетях. Если раньше посты появлялись в лучшем случае раз в неделю, то сейчас дочь звезды публикует порой по несколько постов в день.

Кстати, в прошлом году Анна Заворотнюк пыталась зарабатывать в Сети на модном бизнесе. Она продвигала собственный бренд модной одежды, однако через пару месяцев работы ее интернет-магазин закрылся. Сама девушка позже рассказывала, что данный вид деятельности показался ей неинтересным, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. По неподтвержденной информации, она сейчас находится в своем доме. Анна Заворотнюк ранее рассказывала, что матери стало лучше. Она не сомневается, что родительница поправится.