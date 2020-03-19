«Главное, чтобы костюмчик сидел!»: Губерниев стал вести трансляции из дома в трусах

«Голос российского биатлона» комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram опубликовал серию фотографий из своего дома. На кадрах он сидит в трусах и кофте и общается со своими поклонниками.

«Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры! Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!» Дмитрий Губерниев

Отметим, что коронавирус, бушующий на планете, нарушил планы и многих биатлонистов. Отменены все соревнования и этапы Кубка мира. Также не состоятся многие другие спортивные соревнования.

На данный момент известно, что в мире опасной болезнью заразилось свыше двухсот тысяч человек. В России пока известно о чуть более ста случаях. Есть в нашей стране и первая жертва. Умерла женщина-профессор, которой было 79 лет. При этом медики отметили, что у нее был целый букет хронических заболеваний.