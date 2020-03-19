«Надюш, должны были зажечь на твоем юбилейном концерте»: Николаев поздравил Бабкину

Музыкант и композитор Игорь Николаев в Instagram поздравил с юбилеем свою давнюю подругу певицу Надежду Бабкину. Отметим, что 19 марта ей исполнилось 70 лет. Правда, из-за эпидемии коронавируса все юбилейные мероприятия пришлось свернуть и отложить на неопределенный срок.

«От души поздравляю зажигательную русскую народную артистку и неисправимую оптимистку Надежду Бабкину с большим юбилеем. Надюш, должны были зажечь с тобой на твоём юбилейном концерте, и мы обязательно это сделаем, как только концертная жизнь вернётся в нашу страну, и вообще на Землю. Здоровья! Счастья!» Игорь Николаев

Отметим, что коронавирус спутал карты многим звездам эстрады. Практически все концерты переносятся на неопределенный срок.

Добавим, что на данный момент в мире больше двухсот тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано чуть больше ста случаев.