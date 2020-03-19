Первый канал сообщил о запуске нового приложения медийного формата

Первый канал решил создать совместное с МТС предприятие. Соответствующее соглашение уже подписали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня. Что же планируют создать две крупные и известные по всей России организации? Это будет приложение медийного формата, других подробностей пока нет.

Как рассказал Игорь Мишин, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, партнерство заключается с целью взаимовыгодного сотрудничества, а развитие телевидения в целом сделало его возможным.

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, также сделал небольшое заявление. По его словам, новый проект создается ради будущего, которое не просто не за горами, а уже наступило. Это будет буквально шаг за новые горизонты, который поможет жителям страны на собственном опыте познакомиться с технологиями 21 века.