Яна Поплавская из-за коронавируса перенесла свадьбу

«Красная шапочка советского кинематографа» актриса Яна Поплавская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее свадьба с радиоведущим Евгением Яковлевым не состоится в намеченные изначально сроки. Они хотели расписаться нынешней весной. Причиной стал бушующий на всей планете коронавирус.
«Мы из-за коронавируса переносим свадьбу. Пока еще не понимаем, насколько. Все так резко это свалилось. Неожиданно. Сейчас все концерты отменили, театры закрыли. Будем смотреть, что будет происходить дальше».
Высказала свое отношения Поплавская и к коронавирусу. «Я считаю, чему быть – того не миновать. У меня очень много друзей-врачей. Они все по-разному относятся к этой эпидемии. Я скажу свое субъективное мнение. Когда-нибудь, возможно, мы все узнаем, что это была самая фантастическая афера века, связанная с экономической составляющей», — заметила она.
По словам актрисы, она много времени проводит в самолетах. «Считаю, что от коронавируса нельзя защититься. И маски не помогают. Мне как-то один из подписчиков написал: Яна, вы мойте руки чаще». А я ответила, что всю жизнь живу с чистыми руками во всех отношениях», — сказала Яна Поплавская.
Напомним, что на данный момент коронавирусом заразилось в мире больше двухсот тысяч человек. В России официально подтверждены чуть больше ста случаев. Одна женщина с этим диагнозом в нашей стране скончалась.
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