Яна Поплавская из-за коронавируса перенесла свадьбу

«Красная шапочка советского кинематографа» актриса Яна Поплавская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее свадьба с радиоведущим Евгением Яковлевым не состоится в намеченные изначально сроки. Они хотели расписаться нынешней весной. Причиной стал бушующий на всей планете коронавирус.

«Мы из-за коронавируса переносим свадьбу. Пока еще не понимаем, насколько. Все так резко это свалилось. Неожиданно. Сейчас все концерты отменили, театры закрыли. Будем смотреть, что будет происходить дальше». Яна Поплавская

Высказала свое отношения Поплавская и к коронавирусу. «Я считаю, чему быть – того не миновать. У меня очень много друзей-врачей. Они все по-разному относятся к этой эпидемии. Я скажу свое субъективное мнение. Когда-нибудь, возможно, мы все узнаем, что это была самая фантастическая афера века, связанная с экономической составляющей», — заметила она.

По словам актрисы, она много времени проводит в самолетах. «Считаю, что от коронавируса нельзя защититься. И маски не помогают. Мне как-то один из подписчиков написал: Яна, вы мойте руки чаще». А я ответила, что всю жизнь живу с чистыми руками во всех отношениях», — сказала Яна Поплавская.

Напомним, что на данный момент коронавирусом заразилось в мире больше двухсот тысяч человек. В России официально подтверждены чуть больше ста случаев. Одна женщина с этим диагнозом в нашей стране скончалась.

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