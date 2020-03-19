В Сети появились «постельные снимки» Паулины Андреевой и Федора Бондарчука

Несколько лет назад известные актеры, а с недавних пор и супруги, снимались в фильме «Демон революции».

На фанатской страничке в Instagram актрисы Паулины Андреевой появились красивые «постельные» фотографии, которые были сделаны на съемочной площадке картины «Демон революции». Нам кадрах можно увидеть актрису в обществе режиссера и актера Федора Бондарчука, который в то время еще не был ее супругом.

Режиссер на снимках облачен в красивый халат, а Паулина Андреева изображена в белоснежной майке. Отметим, что в «Демоне революции» режиссёра Владимира Хотиненко Федор Бондарчук сыграл публициста Александра Парвуса. Паулине Андреевой досталась роль революционерки Софьи Рудневой.

Отметим, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук в прошлом году стали мужем и женой. Актеры встречались на протяжении нескольких лет. Ради молодой возлюбленной Бондарчук ушел от своей супруги Светланы, которая родила ему двух детей.

Сейчас Бондарчук и Андреева крайне редко появляются на публике. Они практически не общаются с журналистами.