«ЛА дала добро»: теперь в Сети можно напрямую задать вопрос Ларисе Долиной

В связи с пандемией коронавируса у многих артистов появилось дополнительное время, а значит и возможность пообщаться с публикой. Некогда недосягамой и далекой Ларисе Долиной теперь можно будет напрямую задать вопрос через Instagram.

Ее дочь Ангелина Миончинская придумала в своем аккаунте рубрику «Вопрос ЛА». Любой желающий может оставить в комментариях блога Ангелины вопрос народной артистке и получить на него ответ.

«Друзья! ЛА дала добро на рубрику. Пишите ваши вопросы и будем потихоньку во всем разбираться. Есть также темы, которые ЛА не будет поддерживать. По личным соображениям, имея на это право. Напоминаю о том, что за не конструктивный негатив я баню. Спасибо за понимание и погнали», — написала наследница певицы в личном блоге.

Отметим, что Instagram Миончинской – единственная социальная сеть, в которой реально присутствует певица. Все остальные аккаунты – подделки. Об этом Долина как-то рассказывала в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее Ангелина публиковала в Сети трогательный семейный снимок, многие фолловеры были восхищены моложавостью 64-летней звезды.