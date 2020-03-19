Появилось видео, как Пугачева и Леонтьев в инвалидных колясках исполняют вместе песню

Примадонна отечественной эстрады много лет дружит с известным музыкантом.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилось забавное видео, которое было сделано несколько лет назад в день рождения Примадонны отечественной эстрады.

На кадрах можно увидеть, как Пугачеву и Леонтьева вывозят на инвалидных колясках на сцену. За яркой исполнительницей «ухаживает» любимый супруг Максим Галкин, а за Валерием Леонтьевым «присматривает» «золотой голос России» Николай Басков.

Вместе они исполнили популярную композицию «Поздно». Кстати, в конце песни Пугачева и Леонтьев встали со своих инвалидных колясок, показав всем, что по-прежнему находятся в прекрасной форме.

Отметим, что 19 марта 2020 года Валерию Леонтьеву исполнился 71 год. Недавно стало известно о проблемах со здоровьем у исполнителя. Он даже был вынужден отменить ряд выступлений.